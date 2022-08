புதைந்த குடிநீர் குழாய்.. ஒப்பந்தத்தாரர் அதிரடி கைது.. ஸ்மார்ட்சிட்டி பணி செய்வோருக்கு எச்சரிக்கை!

Vellore

oi-Yogeshwaran Moorthi

வேலூர்: வேலூரில் அடிகுழாயுடன் சேர்த்து கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்த ஒப்பந்ததாரர் சுரேந்தர் பாபு காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

வேலூர் மாநகராட்சியில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் கால்வாய்கள், சாலைகள் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த மாதம் சிஎம்சி எதிரே உள்ள சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தையும், சாய்நாதபுரம் பகுதியில் ஜீப்பையும் அப்புறப்படுத்தாமல் சாலைப் போடப்பட்டிருந்தது. இதன் புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்கள், செய்திகள் பரவியது.

ஊழலிலேயே கொடுமையான ஊழல்.. பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கடும் ஆதங்கம்.. ஸ்மார்ட் சிட்டி பற்றி விளாசல்!

English summary

Construction of canals and roads is going on under Smart City project in Vellore Corporation. Now, Surender Babu, the contractor who constructed the sewage canal along with the sewer in Vellore, has been arrested by the police.