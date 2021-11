சிக்கியது கை துப்பாக்கி.. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரிடம் சிக்கிய ஆவின் மேலாளர் வீட்டில் பரபரப்பு

Vellore

oi-Velmurugan P

வேலூர் : ஆவின் ஒப்பந்த ஊழியரிடம் ரூ.5 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கி கையும்களவுமாக லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினரிடம் சிக்கிய வேலூர் ஆவின் உதவி பொது மேலாளர் வீட்டில் இருந்து ஒரு கை துப்பாக்கி, 6 தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுபற்றியும் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அடுத்த கழிஞ்சூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜெயச்சந்திரன், இவர் வேலூர் ஆவின் நிருவனத்துக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆட்களை அனுப்பிவைப்பவர். ஆவினில் இவர் ஒப்பந்த அடிப்படையில் அனுப்பிய ஆட்களுக்கான ஊதிய நிலுவை தொகை இருந்துள்ளது.

நிலுவை தொகை 5 லட்சத்தி 23 ஆயிரத்தை வழங்க கோரி வேலூர் சத்துவாச்சாரியில் உள்ள ஆவின் நிறுவனத்தின் உதவி பொது மேலாளராக பணியாற்றி வரும் மகேந்திரமால் (57) என்பவரிடம் பலமுறை கேட்டு வந்துள்ளார் ஜெயசந்திரன்.

English summary

A handgun and 6 bullets were confiscated from the house of Vellore Avin's assistant general manager, who was caught red-handed by the anti-corruption department after accepting a bribe of Rs 5,000 from Avin's contract employee.