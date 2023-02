துரைமுருகன் வீட்டில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு மதிய விருந்து! காட்பாடி சுற்றுப்பயணம் ருசிகரம்!

முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை தனது வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்று மதிய விருந்து கொடுத்த துரைமுருகன்.

Vellore

oi-Arsath Kan

வேலூர்: கடந்த 2 நாட்களாக வேலூர் மாவட்டத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வரும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு, அமைச்சர் துரைமுருகன் இன்று தனது வீட்டில் மதிய விருந்து கொடுத்து கவுரவித்திருக்கிறார்.

சைவம், அசைவம் என இரண்டு வகையான உணவு வகைகளும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்காக துரைமுருகன் இல்லத்தில் தயார் செய்யப்பட்டிருந்தது.

குறிப்பாக அசைவத்தை பொறுத்தவரை கடல் உணவு வகைகள் அமைச்சர் துரைமுருகன் கொடுத்த விருந்து மெனுவில் அதிகம் இடம்பெற்றதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

English summary

Minister Durai Murugan has honored Chief Minister Stalin, who is touring Vellore district for the last 2 days, with a lunch on at his home today.