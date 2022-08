நீ இல்லைனா செத்துருவேன்! கள்ளகாதலிக்காக கழுத்தில் கயிறோடு லைவ்வில் மிரட்டிய ‘கச்சேரி பாடகர்’! ஷாக்!

Vellore

oi-Rajkumar R

வேலூர் : வேலூர் அருகே தன்னுடன் பேசாமல் இருந்த கள்ளக்காதலியை மிரட்டுவதற்காக தூக்கு மாட்டி தற்கொலைக்கு முயன்ற இசைக்கச்சேரி பாடகர் பரிதாபமாக உயிரிழந்த நிலையில்,இதுகுறித்த பதைபதைக்க வைக்கும் தற்கொலை வீடியோ வெளியாகியுள்ளது.

வேலூர் மாவட்டம் பொன்னை அடுத்த இடையகுப்பம் பகுதியை சேர்ந்த ராஜா இசை கச்சேரி குழு வைத்து நடத்தி வந்துள்ளார்.

ராஜாவுக்கு கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்னர் மேரி என்பவருடன் திருமணமாகி 2 பெண், ஒரு ஆண் குழந்தைகள் உள்ளது.

English summary

