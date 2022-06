குஷ்பூ, ஜெயலலிதா வரிசையில் எம்.ஜி.ஆருக்கு கோயில்... வேலூரில் பூமிபூஜை போட்ட விசுவாசிகள்...!

Vellore

வேலூர்: காட்பாடி அருகே மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆருக்கு ரூ.1 கோடியில் கோயில் கட்டும் பணியை அவரது விசுவாசிகள் பூமி பூஜையுடன் இன்று தொடங்கியுள்ளனர்.

வடமாநிலங்களில் எப்படி புதிது புதிதாக கோயில் உருவாக்கப்படுகிறதோ, அதுபோல் தமிழ்நாட்டில் புதிது புதிதாக அரசியல் தலைவர்களுக்கு சிலைகள் வைக்கப்படும். அண்மைக் காலமாக முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி, பெரியார், அண்ணா உள்ளிட்ட திமுக தலைவர்களுக்கு அதிகளவில் சிலைகள் திறக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதற்கு படிமேல் சென்று எம்ஜிஆரின் விசுவாசிகள், வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே ரூ.1 கோடி செலவில் கோயிலை கட்ட பூமி பூஜை போட்டுள்ளனர்.

Temple for Ex Chief Minister MGR in Vellore. It will be Build on More than 75 cent Land. Already in Madurai, Ex Minister Udhay Kumar Built temple for Jeyalalitha.