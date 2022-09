‘என் தொகுதி.. நீ எப்படி வரலாம்?’ திமுக - அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் வாக்குவாதம்.. மேடையிலேயே பரபரப்பு!

Vellore

oi-Vignesh Selvaraj

திருப்பத்தூர் : அரசுப் பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு சைக்கிள் வழங்கும் விழாவில், திமுக எம்.எல்.ஏ மற்றும் அதிமுக எம்.எல்.ஏவுக்கு இடையே மேடையிலேயே வாக்குவாதம் நிகழ்ந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

நாட்றம்பள்ளியை அடுத்த தாசிரியப்பனூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் விலையில்லா சைக்கிள் வழங்கும் விழாவில் திமுக எம்எல்ஏவுக்கும் அதிமுக எம்எல்ஏவுக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

சைக்கிள் வழங்கும் விழாவில் மாணவர்கள் முன்னிலையிலேயே ஆளுங்கட்சி எம்.எல்.ஏவும், எதிர்க்கட்சி எம்.எல்.ஏவும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டது அங்கிருந்தவர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

English summary

A heated argument broke out between Jolarpet DMK MLA and Vaniyambadi ADMK MLA on the stage at the free bicycle distribution function at Government Higher School in Tirupattur district.