நீங்க பேசுறத பேசுங்க.. நாங்க செல்போன் பார்க்கிறோம்.. அமைச்சர் பேச்சை செவிமடுக்காத ஊராட்சி தலைவர்கள்!

விழுப்புரம்: அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அவர் பேசுவதை கண்டுகொள்ளாமல் ஊராட்சி மன்றத் தலைவர்களும், ஊராட்சி செயலாளர்களும் தங்கள் செல்போன்களை பார்ப்பதில் பிஸியாக மூழ்கி இருந்த நிகழ்வு நடந்துள்ளது.

அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தானை பொறுத்தவரை சற்று பொறுமையானவர், யாரையும் அதிர்ந்து கூட பேசாதவர் என்பதால் அவர்கள் தப்பித்துக் கொண்டார்கள்.

இதே அமைச்சர்கள் கே.என்.நேருவோ, பொன்முடியோ அந்த இடத்தில் இருந்திருந்தால் பேச்சைக் கவனிக்காமல் செல்போன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தவர்களை லெப்ட் அண்ட் ரைட் வாங்கியிருப்பார்கள்.

English summary

In one of the programs where Minister Senji Mastan participated, there was an incident where Panchayat Council Presidents and Panchayat Secretaries were busy looking at their cell phones without seeing what he was talking about.