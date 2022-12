அல்லேலுயா என்பதால் என்ன பிரச்சினை? கிறிஸ்தவ பள்ளிகளால் கல்வி கிடைத்தது.. அமைச்சர் மஸ்தான் பேச்சு!

Villupuram

oi-Yogeshwaran Moorthi

விழுப்புரம்: திருவண்ணாமலைக்கு சென்றால் அரோகரா என்கிறோம், முஸ்லிம் பள்ளிவாசலுக்கு சென்றால் அல்லாஹு அக்பர் என்கிறோம், அதேபோல் கிறிஸ்துவ தேவாலயங்களுக்கு சென்றால் அல்லேலூயா என்கிறோம். அல்லேலூயா என்று கூறுவதால் ஒரு கூட்டத்திற்கு என்ன பிரச்சனை எனத் தெரியவில்லை என்று அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் விமர்சித்துள்ளார்.

விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் கலந்துகொண்டார். குறிப்பாக தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை ஊழியர் சங்க மாநில மாநாடு நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக அமைச்சர் செஞ்சி கே.எஸ்.மஸ்தான் கலந்து கொண்டார்.

இந்த மாநாட்டில் 23 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. இதையடுத்து மாநாட்டில் அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் பேசுகையில், தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளிப்படைத்தன்மை உடன் நிதிநிலை அறிக்கையை வெளியிட்டார். கடந்த 10 ஆண்டுகளை போல் அல்லாமல் தற்போது நிதிநிலை சீரடைந்து வருகிறது.

English summary

If we go to Tiruvannamalai we say Arogara, if we go to a Muslim mosque we say Allahu Akbar, and if we go to Christian churches we say Alleluia. Minister Senji Mastan has criticized that a crowd doesn't know what the problem is with saying hallelujah.