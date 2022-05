முற்றும் மோதல்... மதுபாட்டிலுடன் பாஜக தலைவர்! போட்டோ வெளியிட்டு மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி கேள்வி

Virudhunagar

oi-Nantha Kumar R

விருதுநகர்: காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல்காந்தி நைட் கிளப்பில் இருக்கும் வீடியோ, படங்கள் வெளியான நிலையில் பாஜகவினர் அவரை விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், பாஜக மூத்த தலைவருமான பிரகாஷ் ஜவடேகர் ‛சாம்பெயின்' பாட்டிலுடன் இருக்கும் படத்தை வெளியிட்டு ‛இது யார்?' என விருதுநகர் காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம்தாகூர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி 3 நாள் பயணமாக ஐரோப்பா நாடுகளுக்கு சென்றுள்ளார். இந்த சுற்றுப்பயணத்தை காங்கிரஸ் கட்சி விமர்சனம் செய்தது.

அதிநவீன 6 நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் தயாரிக்கும் ‛ப்ராஜெக்ட் 75ஐ’ திட்டத்தில் பிரான்ஸ் விலகல்

இந்நிலையில் தான் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல்காந்தி நேபாளம் சென்றுள்ள போட்டோ, வீடியாேக்கள் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

Hours after the BJP released a video of Rahul Gandhi at a nightclub in Kathmandu, the Congress struck back with a photo of Rajya Sabha MP Prakash Javadekar popping a Champagne bottle at a party. The photo was shared by Congress leader BV Srinivas with the caption: pehchaan kaun (identify who)?