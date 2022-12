ஈபிஎஸ் ஆதரவாளரான அதிமுக முன்னாள் எம்.பி ராதாகிருஷ்ணன் மறைவு.. அதிர்ச்சியில் தொண்டர்கள்!

Virudhunagar

விருதுநகர் : விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் அதிமுக முன்னாள் எம்.பி டி.ராதாகிருஷ்ணன் (67) உடல்நலக்குறைவால் நேற்று காலமானார்.

அதிமுக முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டி.ராதாகிருஷ்ணன் மறைந்த செய்தி அதிமுக வட்டாரங்களில் கவலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் விருதுநகர் தொகுதியில் இருந்து மக்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ராதாகிருஷ்ணன். இவர் விருதுநகர் மாவட்ட முன்னாள் செயலாளராக இருந்தவர்.

Former AIADMK MP T.Radhakrishnan passed away yesterday due to heart attack in Sivakasi, Virudhunagar district. Radhakrishnan was elected to the Lok Sabha from Virudhunagar constituency on behalf of AIADMK in the last election held in 2014.