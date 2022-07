யப்பா.. இவ்வளவு பெரிய மீனா! ஏழை மீனவர்களிடம் அகப்பட்ட "மாஸ்" மீன்.. ஆனால் அங்கதான் ஒரு ஆபத்து!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: சிலி நாட்டு மீனவர்கள் 16 அடி ராட்சத மீன் ஒன்றை கிரேன் மூலம் தூக்கும் வீடியோ டிக்-டாக்கில் வேகமாக பரவி வருகிறது. மேலும் இந்த மீன் கடற்கரை அருகே பிடிபட்டுள்ளதால் நிலநடுக்கம், சுனாமி போன்ற இயற்கை பேரிடர்கள் ஏற்படுமோ என்ற பீதியும் மக்கள் மத்தியில் கலங்கடித்து வருகிறது.

ஏழை மீனவர்களிடம் அகப்பட்ட மாஸ் மீன்.. ஆனால் அங்கதான் ஒரு ஆபத்து!

பூமியில் 75 சதவீதத்திற்கும் மேலான பரப்பைக் கொண்டது கடல். கடலில் ஏராளமான மீன்களும் கடல்வாழ் உயிரினங்களும் வசித்து வருகின்றன. அவ்வப்போது வினோத கடல் விலங்குகளும் திமிங்கலம் போன்ற பெரிய மீன்களும் கடல் பயணம் செய்பவர்களின் கேமிராக்களில் சிக்கி சமூக வலைத்தளங்களில் வீடியோவாக வலம் வரும்.

அப்படிதான் சிலி நாட்டில் அகப்பட்ட 16 அடி நீளம் கொண்ட ராட்சத துடுப்பு மீன் ஒன்று டிக்-டாக் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்களில் டிரெண்ட் ஆகி வருகிறது. இந்த வீடியோ டிக்-டாக்கில் மட்டும் 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பார்வையாளர்களை கடந்துள்ளது.

வானத்தில் இருந்து திடீரென பொத்து, பொத்து என விழுந்த மீன்கள்.. குழம்பிய பொதுமக்கள்.. அதென்ன மீன் மழை?

English summary

fishermen recently reeled in an incredible 16-feet monster fish in Chile and a video of the creature being hoisted up by a crane has surfaced online. It has raised concerns among people as a bad omen for tsunamis and earthquakes.