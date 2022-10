2022-ம் ஆண்டு பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் பரிசு.. அமெரிக்காவை சேர்ந்த 3 பேருக்கு பகிர்ந்தளிப்பு

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: 2022-ஆம் ஆண்டுக்கான பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் பரிசு வங்கிகள் மற்றும் நிதி நெருக்கடி தொடர்பான ஆய்வில் ஈடுபட்ட அமெரிக்காவை சேர்ந்த 3 பேருக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டுதோறும் மருத்துவம், இயற்பியல், வேதியியல், இலக்கியம், பொருளாதாரம் மற்றும் அமைதி ஆகிய 6 துறைகளில் சர்வதேச அளவில் அளப்பறிய பங்களிப்பு செய்யும் சாதனையாளர்களுக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இதில் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு மட்டும் நார்வே நாட்டில் வழங்கப்படுகிறது. பிற துறைகளுக்கான நோபல் பரிசு சுவீடன் தலைநகர் ஸ்டாக்ஹோமில் அறிவிக்கப்படுகிறது.

2022-ஆம் ஆண்டு இலக்கியத்துக்கான நோபல் பரிசு: பிரான்ஸ் எழுத்தாளருக்கு அறிவிப்பு!

English summary

It has been announced that the 2022 Nobel Prize in Economics will be awarded to 3 Americans for their research on the financial crisis.