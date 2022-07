"உனக்கு 24.. எனக்கு 61" இளைஞரை மணந்த பாட்டி! ‘குழந்தை’ பெறவும் திட்டமாம் - இவ்ளோ கோடி செலவா?

Washington

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் வசிக்கும் 37 வயது வித்தியாசம் கொண்ட வைரல் தம்பதி வாடகைத் தாய் மூலமாக குழந்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முடிவு செய்து இருக்கிறது.

அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் செரில் (வயது 61). இவருக்கு ஏற்கனவே 7 பிள்ளைகளும், 17 பேரக்குழந்தைகளும் உள்ளனர்.

இந்த நிலையில் இவரும் அமெரிக்காவின் ஜார்ஜியாவை சேர்ந்த மெக்கெயின் என்ற டிக்டாக் பிரபலமும் காதலித்து வந்துள்ளனர்.

Age is just a number.. எனக்கு 24 உனக்கு 77.. 53 வயசு வித்தியாசம்.. இப்படியும் ஒரு தம்பதி!

English summary

24 old Husband and 61 old wife from USA was planned to get baby by surrogacy - It have expences upto Rs.1.14 crore : அமெரிக்காவில் வசிக்கும் 37 வயது வித்தியாசம் கொண்ட வைரல் தம்பதி வாடகைத் தாய் மூலமாக குழந்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முடிவு செய்து இருக்கிறது.