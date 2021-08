தடுப்பூசி போடாமல் எப்படி ஆபீஸுக்கு வரலாம்.. 3 ஊழியர்களை.. வேலையை விட்டுத் தூக்கிய சிஎன்என்

Washington

oi-Arivalagan ST

வாஷிங்டன்: சிஎன்என் நிறுவனம் கொரோனா தடுப்பூசி போடத் தவறிய தனது 3 ஊழியர்களை வேலையை விட்டுத் தூக்கியுள்ளது.

தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளாத இந்த மூவரும் அலுவலகத்திற்கு வந்ததால் இந்த நடவடிக்கையை சிஎன்என் எடுத்துள்ளது.

இதுகுறித்து கூறிய சிஎன்என் நிறுவன தலைவர் ஜெப் சக்கர், 3 பேரும் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளாமல் அலுவலகத்திற்கு வந்தது உறுதி செய்யப்பட்டதால் உடனடியாக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். இதில் நாங்கள் பொறுமை காட்ட முடியாது என்றார் அவர்.

English summary

CNN has fired its 3 workers in the US for not having Corona vaccine despite its order.