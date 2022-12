அப்பா வந்துட்டாங்க.. படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணு.. சிறுமியை அலர்ட் செய்யும் நாய்.. பரவும் க்யூட் வீடியோ

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: படிக்காமல் வீட்டில் ஜாலியாக டிவி பார்த்துக்கொண்டு இருந்த சிறுமியிடம் அவளது தந்தை வருவதை அறிந்து நாய் ஒன்று அலர்ட் கொடுக்கும் வீடியோ இணையத்தில் நெட்டிசன்களை ரசிக்க வைத்துள்ளது.

வீட்டில் படிக்கும் நேரத்தில் டிவி பார்த்துக்கொண்டும் விளையாடிக்கொண்டு இருக்கும் பிள்ளைகளை பெற்றோர்கள் கண்டிப்பதுண்டு.

என்னதான் அப்பா இப்படி அக்கறையில் கண்டித்தாலும் சைக்கிள் கேப் கிடைத்தாலும் அதிலும் ஆட்டம் பாட்டம் என டிவி பார்ப்பது மொபைல் பார்ப்பது என இப்போதுள்ள பிள்ளைகள் எளிதில் பெற்றோரை ஏமாற்றி விடுகின்றனர்.

English summary

Netizens are enjoying the video of a dog alerting a girl who was happily watching TV at home without studying, knowing that her father is coming.