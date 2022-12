அமெரிக்காவை முடக்கிய ‛வெடிகுண்டு’.. பயங்கரமான பனிபுயலால் மக்கள் அவதி.. 18 லட்சம் வீடுகளில் மின்தடை

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் வெடிகுண்டு (BOMB) பனிப்புயலின் கோரத்தாண்டவத்தால் அந்நாடு முடங்கி உள்ளது. மொத்தம் 18 லட்சம் வீடுகளில் மின்தடை ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் பல ஆயிரம் விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் கிறிஸ்துமஸ் தினத்திலும் வீடுகளில் அதுவும் இருளில் மூழ்கி இருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவை போல் அமெரிக்கா, பிரிட்டன் உள்பட வளர்ந்த நாடுகளில் தற்போது பனிக்காலமாகும். இந்தியாவை ஒப்பிடும்போது அமெரிக்காவில் பனியின் தாக்கம் மிகமிக அதிகமாக இருக்கும். இரவு மற்றும் மாலை நேரங்களில் வெப்பநிலை மைனஸ் டிகிரிக்கு செல்வதும் உண்டும்.

இந்நிலையில் தான் தற்போது அமெரிக்கா மிகப்பெரிய பிரச்சனையை சந்தித்து வந்துள்ளது. அந்த நாட்டில் வழக்கத்துக்கு மாறாக பனிப்புயல் தொடர்ந்து வீசி வருகிறது. இதனால் ஒட்டுமொத்த நாடும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பல இடங்களில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

America is paralyzed by the monstrosity of the BOMB blizzards. A total of 18 lakh households have experienced power outages and thousands of flights have been cancelled. Due to this, people have to stay in darkness on Christmas Day and in their homes.