சீனாவில் பரவும் கொரோனா.. அமெரிக்கா போட்ட அதிரடி உத்தரவு.. விமான பயணிகளின் கவனத்துக்கு.. என்ன?

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: சீனாவில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு இந்தியாவில் கொரோனா ஆர்டிபிசிஆர் சோதனை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தான் கடந்த கால பாதிப்பை கருத்தில் கொண்டு சீனா மற்றும் அண்டை நாடுகளில் இருந்து அமெரிக்கா செல்லும் பயணிகளுக்கான புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வர உள்ளது.

2019 இறுதியில் சீனாவின் வூஹான் மாகாணத்தில் இருந்து கொரோனா வைரஸ் கிளம்பியது. சுமார் 200 நாடுகளுக்கு வேகமாக பரவிய இந்த வைரஸால் கோடிக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். பல லட்சம் பேர் மரணமடைந்துள்ளனர்.

ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஊரடங்கால் முடங்கியது. மேலும் தடுப்பூசிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு செலுத்தப்பட்டது. இதையடுத்து கொரோனா பாதிப்பு சரிந்த நிலையில் தான் தற்போது சீனா, பிரான்ஸ், தென்கொரியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது.

பிஎப் 7யை விட மோசம்.. சீனாவை அலறவிடும் 4 வகை கொரோனா வைரஸ்.. இந்தியாவை தாக்குமா? நிபுணர் கணிப்பு

English summary

Corona RTPCR test made mandatory in India for travelers coming from China. In this case, taking into account the past impact, new restrictions for travelers from China and neighboring countries to the US are coming into force.