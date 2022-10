யானையை வம்புக்கு இழுத்த புலி.. அப்புறம் நடந்தது தான் ட்விஸ்ட்.. எடுத்தது பாருங்க ஓட்டம்!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: காட்டில் புதர்கள் நிறைந்த பகுதியில் யானை ஒன்று தனியாக நடந்து செல்வதை கவனித்த புலி மெதுவாக பின் தொடர்ந்து தாக்குவதற்கு தயராகிறது. இதை கன நேரத்தில் உணர்ந்த யானை சட்டென்று திரும்பி புலியை ஓட ஓட விரட்டியடிக்கும் காட்சி இணையத்தில் தீயாக பரவி வருகிறது.

வன விலங்குகளில் மிகப்பெரியது யானை. தாவர உண்ணியான யானை மிகவும் சாதுவான விலங்குதான்.

மனிதர்களிடம் மிக அன்பாக பழகும் தன்மை கொண்டது என்பதை வைத்தே இதை கணக்கிட்டு கொள்ளலாம். விலங்கினங்கள் பொதுவாக யாரோடும் வீண் வம்புக்கு போகாது.

English summary

Spotting an elephant walking alone in a bushy area of the forest, the tiger slows down and prepares to attack. The scene of the elephant realizing this and suddenly turning around and chasing the tiger away is going trend on the internet.