இப்படி கூட நடக்குமா.. அப்படியே உறைந்து போன நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி! அமெரிக்காவை வதைக்கும் குளிர்

Washington

வாஷிங்டன்: வட அமெரிக்கவை கடந்த 35 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு பனிப்புயல் வீசி நிலைகுலைய வைத்துள்ளது. இந்த நிலையில், அங்குள்ள புகழ்பெற்ற நயாகரா நீர்வீழ்ச்சியும் பனியின் காரணமாக உறைந்துபோய் உள்ளது. குறிப்பாக நீர்வீழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியில் அருவியில் இருந்து தண்ணீர் கீழே விழாத அளவுக்கு உறைந்துபோயுள்ளது.

ரோஜா படத்தில் புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது என்ற பாடல் மிகவும் பிரபலம்.

இந்த பாடல் காட்சிகளில் திரும்பும் இடங்களில் எல்லாம் பனிப்பிரதேசமாக காட்சியளிக்கும். அதேபோன்ற ஒரு நிலைதான் தற்போது வட அமெரிக்காவில் உள்ளது.

தலைமுறை காணாத கடும் குளிர்.. பனிப்புயலால் உறைந்த அமெரிக்கா..களையிழந்த கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம்

English summary

The worst blizzard in 35 years has left North America reeling. Meanwhile, the famous Niagara Falls is also frozen due to snow. Especially in one part of the waterfall, the water from the waterfall has frozen so much that it does not fall down.