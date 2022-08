குழந்தைகளுக்கு பரவும் குரங்கு அம்மை? உலகம் முழுவதும் அதிகரிக்கும் பாதிப்பு! நிபுணர்கள் சொல்வதென்ன?

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : உலகம் முழுவதும் குரங்கு அம்மை பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்தியாவிலும் ஒன்பது பேருக்கு பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் பெரியவர்களை விட குழந்தைகள் மற்றும் கர்ப்பிணி பெண்களை குரங்கு அம்மை அதிக அளவில் பாதிக்கும் அபாயம் இருப்பதாக சுகாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இந்தியா மட்டுமல்லாது உலக முழுவதிலும் குரங்கு அம்மை காரணமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அடுத்தடுத்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் உலகம் முழுவதும் சுகாதார நடவடிக்கைகளை அந்நாட்டு அரசுகள் தீவிர்படுத்தி உள்ளன.

இந்தியாவில் தற்போது வரை 9 பேருக்கு குரங்கு அம்மை பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், கேரளாவைச் சேர்ந்த ஒருவர் உயிரிழந்ததார். டெல்லி கேரளா ஆகிய மாநிலங்கள் குரங்கு அம்மை பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. இதனால் கொரோனா போன்ற ஒரு சுகாதார நெருக்கடி ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது

அமெரிக்காவில் அதிகரிக்கும் குரங்கு அம்மை.. சுகாதார அவசர நிலை அறிவிப்பு.. மக்களுக்கு எச்சரிக்கை!

English summary

Children and pregnant women are at high risk of monkeypox Nine people have been confirmed infected with monkeypox in India as well. Health experts have warned that children and pregnant women are at a higher risk of monkeypox than adults.