சீன அதிபரின் ரகசிய திபெத் விசிட்..இந்தியாவுக்கு வரும் நீரை தடுக்க மாஸ்டர் பிளான்..வெளியான பரபர தகவல்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: இந்திய எல்லையில் பிரம்மபுத்ரா நதி மிகப் பெரிய அணை ஒன்றைக் கட்ட சீனா முயல்வதாகவும் அது குறித்து ஆய்வு செய்யவே சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங், கடந்த வாரம் திபெத்திற்கு ரகசிய பயணம் மேற்கொண்டார் எனப் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ள அமெரிக்க எம்பி டெவின் நூன்ஸ், இந்த அணையால் இந்தியாவுக்கு வரும் நீர் தடுக்கப்படும் அபாயம் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.

இந்தியா சீனாவுக்கும் இடையே எல்லையில் பல ஆண்டுகளாகப் பிரச்சினை தொடர்வது அனைவருக்கும் தெரியும். இது கல்வான் கடந்த ஆண்டு ஏற்பட்ட மோதலுக்குப் பிறகு இன்னும் தீவிரமடைந்துள்ளது.

அதன் பின்னர் இரண்டு தரப்பில் இருந்தும் எல்லையில் வீரர்களைக் குவிக்கத் தொடங்கின. இதனால் எல்லையில் போர் உருவாகும் பதற்றம் உருவானது.

English summary

China this year approved plans to build a huge dam over the Brahmaputra river during the current 14th Five-Year Plan. US Congressman Devin Nunes said Chinese dictator, is threatening India, to build a big water project, possibly cut off water to India.