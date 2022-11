பிரதமர் மோடியையும் முகம்மது பின் சல்மானையும் ஒப்பிடுவதா? அமெரிக்காவை கடுமையாக சாடிய இந்தியா

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் சட்ட ரீதியான சலுகை அளிக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடியையும் சவுதி அரேபிய பட்டத்து இளவரசர் முகம்மது பின் சல்மானையும் ஒப்பிட்டு அமெரிக்கா கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. அமெரிக்காவின் இந்த கருத்து அவசியமற்றது மற்றும் தேவையற்றது என்றும் உண்மை நிலைக்கு மாறானது என்றும் இந்தியா கடுமையாக சாடியுள்ளது.

கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு அப்போது குஜராத் முதல்வராக இருந்த நரேந்திர மோடிக்கு எதிராக அமெரிக்கா தடை விதித்தது.

கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு குஜராத் கலவரத்தில் மோடிக்கு தொடர்பு இருப்பதாக விமர்சித்த சர்வதேச மத சுதந்திரத்திற்கான அமெரிக்க ஆணையம் USCIRF அளித்த பரிந்துரையின் அடிப்படையில் மோடியின் பெயர் அமெரிக்க விசா தடை பட்டியலில் இணைக்கப்பட்டது.



India has strongly objected to the US comment comparing Prime Minister Modi and Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman over the issue of legal concessions in the US. India has slammed this US comment as unnecessary and unwarranted and untrue.