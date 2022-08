'விமானங்களுக்கு ஆபத்தா?'.. பறக்கும் தட்டுக்களுடன் மோதப்போகிறது?.. திகில் கிளப்பும் அமெரிக்க எம்.பி!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: வரும் ஆண்டுகளில் பறக்கும் தட்டுக்களுடன் மோதி விமானங்கள் விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகும் சம்பவங்கள் அதிகரிக்கும் என அமெரிக்க எம்.பி டிம் பர்ச்செட் தெரிவித்துள்ளார்.

வேற்றுக் கிரகவாசிகள் இருக்கிறார்களா? இருந்தால் எப்படி இருப்பார்கள்? என்ற கேள்விகளுக்கு பல ஆண்டுகளாக விடைகள் கிடைக்கவில்லை என்றே சொல்லலாம்.

வேற்று கிரகவாசிகள் குறித்த விவாதம் இன்று.. நேற்றல்ல... பல தசாப்தங்களாக நீடித்துக்கொண்டுதான் இருக்கிறது.

English summary

US MP Tim Burchett has said that the number of crashes involving flying saucers will increase in the coming years.