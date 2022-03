ஒத்தைக்கு ஒத்தையா நான் ரெடி.. புடின் நீங்க ரெடியா.. ரஷ்யாவுக்கு நேரடி சவால் விடுத்த எலான் மஸ்க்..!

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா சுமார் 20 நாட்களாக உக்கிரமாக தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மற்றும் டெஸ்லா உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் தலைவரான எலான் மஸ்க் ரஷ்யாவிற்கு நேரடியாக சவால் விடுத்து தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

உக்ரைன் மீது 20வது நாளாக தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வரும் ரஷ்யா, அந்நாட்டின் தலைநகர் கீவ் மீது சரமாரி தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

ரஷ்யா படையெடுப்பால் உக்ரைனில் தொலைத்தொடர்பு மற்றும் இணையதளம் சேவைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Elon Musk, head of companies including SpaceX and Tesla, has taken to his Twitter page to directly challenge Russia as Russia has been aggressively attacking Ukraine for about 20 days.