"ராஜ தந்திரம் அனைத்தும் வீணா போனதே" இறந்தவர் போல் நாடகமிட்டு மாட்டிக்கொண்ட நபர்!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: கடன் தொல்லையில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக இறந்தவர் போல நாடகம் போட்டு உறவினர் ஒருவரால் அந்த நபர் கையும் களவுமாக மாட்டிக்கொண்ட சம்பவம் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

நகைச்சுவை நடிகர் செந்தில் ஒரு படத்தில் தான் இறந்த பிறகு மனைவிக்கு கிடைப்பதற்காக இன்சூரன்சில் பணம் போட்டு இருப்பார்.

இதை அறிந்த கவுண்டமனி.. இறந்த பிறகு அந்த பணத்தை உன்னால் அனுபவிக்க முடியாது..

மூழ்கிக் கொண்டிருக்கிறோம்.. திடீரென தலைநகரை மாற்றிய இந்தோனேசியா.. காரணத்தை கேட்டா கலங்கிடுவீங்க!

English summary

The incident in which the man was caught red-handed by a relative by pretending to be dead to escape from debt is currently spreading rapidly on social media.