சிஇஓ-ஆக இருந்தாலும் இதான்.. அரசு வேலை தான் பெஸ்ட்.. எலான் மஸ்க், பராக் அகர்வாலை கலாய்த்து மீம்ஸ்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கிய கையோடு அந்த நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி (சி இ ஓ) பொறுப்பில் இருந்த பராக் அகர்வாலை அதிராடியாக பணி நீக்கம் செய்து எலான் மஸ்க் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார். தற்போது இதை வைத்து நெட்டிசன்கள் மீம்ஸ் வெளியிட்டு கலாய்த்து வருகின்றனர்.

ட்விட்டர் சமூக வலைத்தல நிறுவனத்தை வாங்கிய கையோடு அந்த நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி (சி இ ஓ) பொறுப்பில் இருந்த பராக் அகர்வாலை அதிராடியாக பணி நீக்கம் செய்து எலான் மஸ் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.

பராக் அகர்வாலோடு மேலும் சில உயர் அதிகாரிகளையும் எலான் மஸ்க் நீக்கி அதிரடி காட்டியிருக்கிறார்.

பயமா.. பாஜகவுக்கா? சொன்னது சொன்னது தான்.. பந்த் நடக்கும்! செந்தில் பாலாஜிக்கு சூடாக பதிலளித்த வானதி!

English summary

Elon Muscle has taken action by abruptly firing Barak Agarwal, who was in charge of the company's Chief Executive Officer (CEO) after buying Twitter. Currently, netizens are creating memes about this.