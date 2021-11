வெறுப்பு வாதத்திற்கு எதிரான வெற்றி.. மிச்சிகன் மேயர் தேர்தலில் 3 அரபு வம்சாவளி இஸ்லாமியர்கள் வெற்றி

Washington

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் மிச்சிகன் மாகாணத்தில் நடைபெற்ற மேயர் தேர்தல்களில் முதல்முறையாக அரபு நாட்டு வம்சாவளியை சேர்ந்த 3 இஸ்லாமியர்கள் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் டிரம்ப் அதிபர் ஆன 2016 முதலே இஸ்லாமிய வெறுப்புவாத கருத்துகள் அங்கு அதிகரித்து வந்தன. இஸ்லாமியர்கள் குறித்த தவறான பரப்புரை அங்கு முன்னெடுக்கப்பட்டன.

இந்தச் சூழலில் மிச்சிகன் மாகாணத்தில் நடைபெற்ற மேயர் தேர்தல்களில் முதல்முறையாக அரபு நாட்டு வம்சாவளியை சேர்ந்த 3 இஸ்லாமியர்கள் வென்றுள்ளது முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

