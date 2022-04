கல்லூரியில் ஒன்றாக ‛அந்த’ படம் பார்க்கலாமாம்... அமெரிக்காவில் சர்ச்சையை கிளப்பும் புதிய படிப்பு

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் உள்ள தனியார் கல்லூரி ஒன்று ஆபாசபடங்கள் தொடர்பான படிப்பை அறிமுகம் செய்ய உள்ளது. இதன் ஒருபகுதியாக மாணவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து ஒன்றாக ஆபாச படங்களை பார்க்க வாய்ப்பு வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டு இருப்பது சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

ஒவ்வொரு நாடுகளிலும், இந்தியாவின் ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கான பாடத்திட்டங்கள் மாறி உள்ளன. அனைத்து இடங்களிலும் ஒரே மாதிரியான பாடத்திட்டம் பின்பற்றுவது இல்லை.

மேலும் குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பள்ளி, கல்லூரிகளின் பாடத்திட்டங்கள் மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வாறு மாற்றம் செய்யும்போது பழைய பாடங்கள் நீக்கப்பட்டு புதிய பாடங்கள் சேர்க்கப்படும்.

English summary

A private college in Utah, US will provide an entire class on pornography starting off with the ongoing academic year where students will "watch pornographic films together" as part of the curriculum.