கனடாவில் கடுமையாக சேதப்படுத்தப்பட்ட நாராயணர் கோவில்! "காலிஸ்தான்கள்" அட்டகாசம்? இந்தியா கடும் கண்டனம்

வாஷிங்டன்: கனடாவில் உள்ள இந்துக்கோவில் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் அந்த கோவிலில் இந்தியாவுக்கு எதிரான வாசகங்களும் எழுதப்பட்டிருந்தாதல் அங்குள்ள இந்துக்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். இந்த சம்பவத்துக்கு இந்தியா கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளது.

வட அமெரிக்கா நாடான கனடாவில் இந்தியர்கள் அதிக அளவில் வசித்து வருகின்றனர். தமிழர்களும் அதிக எண்ணிக்கையில் வசித்து வரும் இங்கு ஏராளமான இந்துக் கோவில்களும் உள்ளன.

அங்கு வசிக்கும் இந்துக்கள் இந்தக் கோவில்களில் வழிபாடு நடத்துவது வழக்கம்.

English summary

A Hindu temple in Canada has been vandalized. And the Hindus there are worried that anti-India slogans were also written in the temple. India strongly condemned the incident.