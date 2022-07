அட்லாண்டிக் கடலுக்கு மேல் அற்புதம்! சிவப்பாக ஒளிர்ந்த மேகம். . வியந்துபோன நெட்டிசன்கள்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: இயற்கை என்றாலே ஒரு ஆச்சர்யம் தான் என்கின்ற வகையில், அட்லாண்டிக் கடலுக்கு மேலே விமானத்தில் பறந்துகொண்டிருந்த ஒருவர், மேகங்கள் சிவப்பு நிறத்தில் காட்சியளிக்கும் ஒரு புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளார். தற்போது இந்த புகைப்படம் சமூகவலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

காற்றும் தண்ணீரும் கலந்த மேகங்கள் பொதுவாக வெண்மை நிறத்தையே கொண்டிருக்கும். இந்த இரண்டுமே எந்த ஒளியையும் கிரகிக்கும் தன்மை கொண்டவை அல்ல.

ஆனால், ஒளியை அப்படியே மேகங்கள் ஊடுருவச்செய்யும். கிட்டதட்ட கண்ணாடி போன்று என வைத்துக்கொள்ளுங்களேன். இப்படி இருக்கையில், திடீரென சிவப்பு நிறத்தில் மேகக்கூட்டங்கள் மிளிர்ந்தது சமூக வலைத்தளங்களில் கவனத்தையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அருகருகே 3 சூரியன்கள்.. விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் புதிய மைல்கல் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள்!

English summary

A mysterious fiery red glow in the clouds, captured by a pilot as he was flying above the Atlantic Ocean, is going wildly on social media.