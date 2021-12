ஓமிக்ரான் பரவல்..குழந்தைகள் மருத்துவமனைகளில் அட்மிட் ஆவது பல மடங்கு உயர்வு.. என்ன காரணம்? பின்னணி

Washington

வாஷிங்டன்: ஓமிகரான் கேஸ்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அமெரிக்காவில் அது குழந்தைகள் மத்தியில் என்ன மாதிரியான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த சில வாரங்களாகவே உலக நாடுகளை அலறவிட்டுக் கொண்டிருப்பது என்றால் அது ஓமிக்ரான் தான். தென் ஆப்பிரிக்காவில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட ஓமிக்ரான் தற்போது உலகின் பல்வேறு நாடுகளுக்கும் பரவியுள்ளன,

பிரிட்டன் நாட்டில் ஓமிக்ரான் கொரோனா காரணமாகத் தினசரி பாதிப்பு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. அதேபோல அமெரிக்காவிலும் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு மின்னல் வேகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது.

With Omicron cases on the rise, New York health officials have reported an increase in hospitalized children. New York State Department of Health warned "of an upward trend in pediatric hospitalizations associated with Covid-19.