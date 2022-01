"ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு தடுப்பூசி.." கொரோனாவுக்கு எதிராக கரெக்டா இருக்கும்.. பைசர் தலைவர் பரபர கருத்து

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: உலகின் பல்வேறு நாடுகளும் பூஸ்டர் டோஸ் பணிகளைத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக பைசர் நிறுவனத்தின் தலைவர் ஒரு முக்கிய கருத்தைத் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கொரோனா வைரஸ் தான் நம்மைப் பெரும்பாடு படுத்தி வருகிறது. உலகின் அனைத்து நாடுகளும் இதைக் கட்டுப்படுத்த தான் போராடி வருகிறது.

இலங்கை கடற்படை பறிமுதல் செய்த தமிழக மீனவர்களின் 105 படகுகள் ஏலம்- 5 நாட்கள் நடத்த முடிவு!

இருப்பினும், இந்த கொரோனா அலை அலையாகத் தாக்குவதால் அதைக் கட்டுப்படுத்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது ஓமிக்ரான் கொரோனா காரணமாக உலக நாடுகளில் வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

English summary

Pfizer Inc Chief Executive Albert Bourla said that an annual Corona vaccine would be preferable to more frequent booster shots. Booster dose vaccination against Coronavirus in tamil.