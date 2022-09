இதுவரை சொன்ன காரணமே இல்லை.. டைனோசர் இனம் அழிந்தது எப்படி.. வெளியான புதிய தகவல்கள்!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: 66 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமியின் மீது பெரிய விண்கல் மோதியதால் தான் டைனோசர்கள் இனம் அழிந்ததாக கருதப்படும் நிலையில், அதற்கு முன்பே டைனோசர் இனம் வீழ்ச்சியை சந்திக்க தொடங்கியிருப்பதாக புதிய ஆய்வு தெரிவித்துள்ளது.

பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பூமியில் வாழ்ந்து வந்த உயிரினங்களில் ஒன்று டைனோசர். ஆனால் இந்த உயிரினம் முற்றிலும் அழிந்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த மிகப்பெரிய உயிரினமான டைனோசர் விண்வெளியில் இருந்து பூமியில் விழுந்த பெரிய விண்கல் காரணமாக இந்த இனம் முற்றிலும் அழிந்துவிட்டதாக விஞ்ஞானிகள் தரப்பில் கூறப்பட்டது.

90’ஸ் கிட்ஸ் தான் குறி! 6 பேரை கவிழ்த்த 'கல்யாண ராணி’! இன்னும் 4 குரூப்.. அதிர வைத்த வாக்குமூலம்!

English summary

While dinosaurs are thought to have been wiped out by a large meteorite that hit Earth 66 million years ago, a new study suggests that the dinosaur species began to decline even before that.