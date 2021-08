ஆப்கன் தீவிரவாதிகளின் புகலிடமாக கூடாது- ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் தீர்மானம்! ரஷ்யா, சீனா புறக்கணிப்பு

Washington

oi-Veerakumar

வாஷிங்டன்: ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் தீவிரவாதிகளுக்கு புகலிடம் அளிக்க கூடாது, எந்த ஒரு நாட்டுக்கு எதிராக தாக்குதல் நடத்துவதற்கு ஆப்கானிஸ்தான் பயன்படுத்தப்படக் கூடாது என்று ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது.

ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் குழுவின் தற்போதைய தலைவராக இந்தியா இருந்து வரும் நிலையில் இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது.

ஆப்கனிலிருந்து அமெரிக்க ராணுவம் முழுமையாக வெளியேறிய நிலையில், ஐ.நா. மூலமாக ஆப்கனுக்கு அழுத்தம் தரும் முயற்சியாக இது பார்க்கப்படுகிறது.

ஆப்கனிலிருந்து முழுமையாக வெளியேறியது அமெரிக்க ராணுவம்.. வான வேடிக்கைகளுடன் தாலிபான்கள் கொண்டாட்டம்

English summary

United Nations Security Council has passed a resolution on the situation in Afghanistan demanding that Afghanistan should not be used to threaten or attack any Nation or shelter terrorists.