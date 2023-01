ஆஹா..கிளம்பிட்டாயா! புத்தாண்டில் ட்விட்டர் யூசர்களுக்கு நல்ல செய்தி! கூடவே கெட்ட செய்தியும் இருக்கு!

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கிய உலகின் மிகப்பெரிய தொழிலதிபரான எலான் மஸ்க் ப்ளூ டிக் வசதிக்கு இனி மாதம் 660 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் எனவும் கட்டணம் செலுத்தியவர்களுக்கு கூடுதல் வசதிகள் வழங்கப்படும் என அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ள நிலையில், ட்விட்டர் பயனர்கள் பலரும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

நீண்ட காலமாக ட்விட்டர் பயனாளர்களையும் உலக அளவிலான அரசியல், பொருளாதார பார்வையாளர்களையும் பதட்டத்தில் வைத்திருந்த ட்விட்டர் டீல் முடிந்திருக்கிறது.

ட்விட்டர் நிறுவனம் மக்களின் கருத்துக்கு மதிப்பளிப்பது இல்லை எனவும் அதனை வாங்கப் போவதாகவும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ், டெஸ்லா நிறுவனங்களின் தலைவரும் உலக அளவில் மிக பெரும் பணக்காரருமான எலான் மஸ்க் கூறி இருந்தார்.

English summary

Many Twitter users have been shocked when Elon Musk, the world's largest entrepreneur who bought Twitter, has officially announced that they will have to pay 660 per month for the Blue Tick facility and additional facilities will be provided to those who have paid the fee.