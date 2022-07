ஜெப கூட்டத்தில் பங்கேற்க மறுப்பு.. அதிரடியாக டிஸ்மிஸ் செய்த நிறுவனம்..உடனே கோர்டுக்கு போன ஊழியர்கள்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: தாங்கள் நிறுவனத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டது தொடர்பாக இரு ஊழியர்கள் நீதிமன்ற கதவுகளைத் தட்டி உள்ளனர்.

அமெரிக்க நிறுவனங்கள் அவ்வப்போது தங்கள் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் ஃபர்பான்ஸை ஆய்வு செய்யும். மோசமாக பணிபுரியும் ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும்.

நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல்லில் 5 நாட்களுக்கு கனமழை - வானிலை மையத்தின் குட் நியூஸ்

இருப்பினும், சில சமயங்களில் தனிப்பட்ட காரணங்களாகக் கூட ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அப்படி வேலையில் இருந்து நீக்கப்பட்ட இருவர் தான் இப்போது நீதிமன்ற கதவுகளைத் தட்டி உள்ளனர்.

English summary

Two employees were fired for refusing to participate in the Christian prayer: (கிருத்துவ ஜெப கூட்டத்தில் பங்கேற்க மறுத்ததால் டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்ட ஊழியர்) US company fired employees for not participating in prayer.