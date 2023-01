அமெரிக்காவில் மீண்டும் பயங்கரம்.. கறுப்பின இளைஞரை அடித்துக் கொன்ற போலீஸார்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்

சாதாரண போக்குவரத்து விதிமீறல் குற்றத்திற்காக கறுப்பின இளைஞரை போலீஸார் மிருகத்தனமாக தாக்கியதில் அவர் உயிரிழந்திருக்கிறார்.

Washington

oi-Jackson Singh

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் கறுப்பின இளைஞர் ஒருவரை 6 போலீஸார் கும்பலாக சேர்ந்து தாக்கியதில் அவர் உயிரிழந்த சம்பவம் உலகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அத்தனைக்கும் அவர் செய்தது கொலை குற்றமோ, பாலியல் குற்றமோ அல்ல. போக்குவரத்து சிக்னலை மீறிச் சென்ற சிறிய குற்றத்திற்காக ஒரு நாயை அடிப்பதை போல போலீஸார் அவரை மூர்க்கத்தனமாக தாக்கும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி மக்களை கொதிப்படையச் செய்துள்ளது.

அமெரிக்காவில் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு, எந்த தவறும் செய்யாத கறுப்பின இளைஞர் ஜார்ஜ் பிளாய்டு என்பவரை போலீஸார் அடித்துக் கொன்ற கொடூர சம்பவத்தை போலவே தற்போதைய சம்பவமும் அரங்கேறி இருக்கிறது.

English summary

The death of a young black man in the United States when he was attacked by a gang of 6 policemen has caused great shocks around the world.