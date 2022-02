"போரை தொடங்கியது புதின்.. அதற்கான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டும்.." ரஷ்யா விவகாரத்தில் பைடன் அதிரடி

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போரைத் தொடங்கி உள்ள நிலையில், ரஷ்யா மீது பல்வேறு புதிய பொருளாதாரத் தடைகளை அமெரிக்க அதிபர் பைடன் அறிவித்து உள்ளார்.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது வியாழக்கிழமை ரஷ்யா போர் தொடுத்துள்ளது. போரின் முதல் நாளில் 70க்கும் மேற்பட்ட ராணுவ தளங்களை அறிவித்துள்ளதாக ரஷ்யா ராணுவம் அறிவித்துள்ளது.

இது உலக நாடுகள் மத்தியில் கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கொரோனாவில் இருந்து மீண்டு வந்த பொருளாதாரத்தை ரஷ்யாவின் இந்த நடவடிக்கை கடுமையாகப் பாதித்துள்ளது.

நேட்டோ உதவவில்லை.. நேட்டோ நாடுகள் தான் உதவுகின்றன - ரஷ்யா உக்ரைன் விவகாரத்தில் நேட்டோ கருத்து

English summary

US President Biden Says Putin Will Be A Pariah On International Stage US President Joe Biden announced severe new sanctions on Russia in response to the invasion of Ukraine: USA response against Russia in response to the invasion of Ukraine.