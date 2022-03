உக்ரைன் மீது ‛பயோ வெப்பன் அட்டாக்’? ரஷ்யாவின் பிளானே வேறு.. ஜாக்கிரதை! அமெரிக்கா பரபர வார்னிங்

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: உக்ரைனில் உயிரி ஆயுதம் (பயோவெப்பன்) திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவதாக கூறும் ரஷ்யாவின் குற்றச்சாட்டுக்கு அமெரிக்கா மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. மேலும் உக்ரைன் மீது விரைவில் உயிரி ஆயுதத்தை ரஷ்யா பயன்படுத்துவதற்கான அறிகுறி இதுவாகும் என அமெரிக்கா எச்சரித்துள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்துள்ளது. இன்று 15வது நாளாக போர் தொடர்கிறது. உக்ரைனுக்கு அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. இதனால் ரஷ்யா மீது அந்நாடுகள் கடும் பொருளாதார தடைகளை விதித்து வருகின்றன.

இதனால் ரஷ்ய அதிபர் விலாடிமிர் புதின் கடும் கோபத்தில் உள்ளார். பிற நாடுகளிடம் இருந்து உதவி பெற்றால் மோசமான விளைவுகளை சந்திக்கும் என உக்ரைனுக்கும், அதற்கு உதவும் நாடுகளுக்கும் அவர் கடும் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

English summary

The United States has denied Russia's allegations that a bioweapon program is being implemented in Ukraine. The United States has warned that this could signal ்்for Russia's soon to use biological weapons against Ukraine.