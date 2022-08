இந்தியாவை தவிர்க்க முடியாத கூட்டாளியாகவே பார்க்கிறோம்: வெள்ளை மாளிகை ஓபன் டாக்..

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: இந்தியாவை தவிர்க்க முடியாத கூட்டாளியாகவே பார்க்கிறோம் என்று அமெரிக்காவின் வெள்ளை மாளிகை தெரிவித்துள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்த விவகாரத்தில் அமெரிக்கா உள்பட ஐரோப்பிய நாடுகள் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக நிற்கின்றன.

ஆனால், இந்த விவகாரத்தில் அமெரிக்காவுடன் முரண்பட்ட இந்தியா, தனது நலன் சார்ந்து முக்கிய முடிவுகளை எடுத்து வருகிறது.

English summary

The US White House has said that India is seen as an indispensable ally.