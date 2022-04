எடிட் பட்டன் டூ ப்ளூ டிக்.. ட்விட்டரில் எலான் மஸ்க் நிகழ்த்தப் போகும் 5 முக்கிய மாற்றங்கள் என்னென்ன?

Washington

oi-Vishnupriya R

வாஷிங்டன்: எலான் மஸ்க் டிவிட்டரில் செய்ய போகும் டாப் 5 மாற்றங்கள் என்னென்ன தெரியுமா. இவற்றை எலான் மஸ்க் ஏற்கெனவே பட்டியலிட்டுள்ளார்.

ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் பங்குகளை முழுவதுமாக நேற்று இரவு எலான் மஸ்க் வாங்கியுள்ளார். ஒரு பங்கு 54 டாலர் வீதம் மொத்த பங்குகளையும் 43 பில்லியன் டாலருக்கு வாங்கியுள்ளார்.

இந்த ட்விட்டரை மேம்படுத்தி புதிய மாற்றங்களை கொண்டு வரப்போவதாக ட்விட்டரை வாங்கியவுடன் தனது முதல் ட்வீட்டில் எலான் மஸ்க் பதிவிட்டிருந்தார். அந்த வகையில் அவர் மாற்றம் செய்யப்படும் முக்கிய அம்சங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.

கொஞ்சம் மூச்சு விட்டுக்கோங்க! ட்விட்டரில் எலான் மஸ்க் செய்ய போகும் டாப் மாற்றங்கள்! இனி ஆட முடியாது

English summary

What are the 5 changes that could implement in twitter? Here are the list!