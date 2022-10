90s கிட்ஸுக்கு வந்த அடுத்த சோதனை! உங்களுக்கு தான் கேன்சர் வர வாய்ப்பு அதிகமாம்.. இது வேறயா

Washington

வாஷிங்டன்: மாறி வரும் வாழ்க்கை முறை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் கேன்சர் பாதிப்புகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இது தொடர்பாக பகீர் ஆய்வு முடிவு வெளியாகி உள்ளது.

மனிதர்களைத் தாக்கும் மிக மோசமான நோய்களில் ஒன்றாக கேன்சர் உள்ளது. இதுவரை சில வகையான கேன்சர்களுக்கு மட்டுமே நாம் தீர்வை கண்டுபிடித்து உள்ளோம்.

இன்னுமே கூட பல வகையான கேன்சர் பாதிப்புகளுக்கு எந்தவொரு சிகிச்சை முறையும் இல்லை. கேன்சர் பாதிப்பு குறித்தும் அதற்கான சிகிச்சை குறித்தும் உலகெங்கும் ஆய்வுகள் நடந்து வருகிறது.

