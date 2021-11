இறுதி ஊர்வலத்தில் 18 பேர் பேலி... கடும் பனியால் மோதிய லாரி.. மேற்கு வங்கத்தில் சோகம்.

News

நாடியா: மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் அதிவேகமாக சென்ற லாரி ஒன்று இறுதி ஊர்வலத்தில் பங்கேற்றவர்கள் மீது மோதியதில் 18 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

அதிவேகத்தில் வந்த லாரி கடும் பனிமூட்டம் காரணமாகவும், போதிய வெளிச்சம் இல்லாதாலும் கார் மீது மோதி விபத்து நேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது.

விபத்தில் படுகாயம் அடைந்த 5 பேர் மீட்கப்பட்டு அவர்களுக்கு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

Eighteen people were tragically killed when a speeding lorry collided with a funeral procession in West Bengal. The lorry, which was speeding, was said to have collided with the car due to heavy fog and lack of adequate lighting. Five people injured in the accident have been rescued and are being treated at the District General Hospital.