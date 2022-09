உங்க வீட்டில் ‘செய்வினை’, கெட்ட சக்தி ஆதிக்கம் இருக்கா? இந்த அறிகுறிகள் இருந்தாலே தெரிஞ்சிக்கலாம்..!

Spirtuality

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நம் வீட்டில் செய்வினைக் கொளாறு, ஏவல், பில்லி, சூனியம் போன்ற பிராச்சனைகள் இருக்கிறதா என்பதை சில அறிகுறிகள் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

ஒருவரை பிடிக்கவில்லை என்றால் அவர் எல்லா வழிகளிலும் கெட்டு, அழிந்து போகவேண்டும் என்பதற்காக வேறு நபர்களால் செய்வினை, பில்லி, சூனியம் போன்றவைகள் செய்யப்படுகின்றன.

இதுபோன்ற செய்வினைகள் செய்யப்பட்டால், அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கோ, அவரது குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கோ சிறியது முதல் பெரிய தீங்கு வரை ஏற்படக்கூடும்.

நம் வீட்டில் எந்த வகை செய்வினைக் கோளாறுகள் இருக்கின்றன என்பதை சில அறிகுறிகள் மூலமே உணர முடியும் என்கிறார்கள் ஜோதிடர்கள்.

English summary

Seivinai pilli sooniyam arikurigal: Evil rites are performed to destroy an individual. Evil rite actions may cause harm to that particular person or his family members. According to astrologers, we can feel the presence of evil rite in our house through some signs. Seivinai removal is simple