குழந்தை வரம் தரும் கந்த சஷ்டி விரதம்..சட்டியில் இருந்தால் அகப்பையில் வரும்..காரணம் என்ன தெரியுமா?

சென்னை: முருகப்பெருமானுக்காக அவரது பக்தர்கள் மேற்கொள்ளும் விரதங்களில் முதன்மையானது சஷ்டி விரதம். சஷ்டி விரதம் இருந்தால் கவலைகள் நீங்கும் குழந்தை வரம் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.

குழந்தை பிறப்பு என்பது இன்றைக்கு வரமாகி விட்டது. திருமணமாகி பத்து மாதங்களில் குழந்தை பிறந்து விட்டால் அவர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள். ஆண்டுகள் தள்ளிச் சென்றாலோ சோதனைக்குழாய் கரு குழந்தை, வாடகைத்தாய் குழந்தை என பல வழிகளை நாட வேண்டியுள்ளது. அதுவும் ஏகப்பட்ட விசாரணைகள்..பல்வேறு விதிமுறைகளைத் தாண்டிதான் மருத்துவ சிகிச்சை முறையில் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.

இறைவனின் நற்கருணை இருந்தால் ஒருவருக்கு மனதிற்கு பிடித்த வாழ்க்கை துணையும் நன் மக்கட் பேறு அமையும். முருகப்பெருமானை நினைத்து கந்த சஷ்டி விரதம் இருந்தால் திருமண பாக்கியமும், குழந்தை பாக்கியமும் அமையும் என்பது நம்பிக்கை.

கந்த சஷ்டி..திருச்செந்தூர் சுவாமி கோவிலில் யாகசாலையுடன் தொடக்கம்..30ல் சூரசம்ஹாரம்

Read this article to know the benefits of Sashti viratham. It is believed that those who observe Varipirai and Teipirai Shashti fasts every month will get rid of their worries, get married and get blessed with children. Also know how to fast for Lord Muruga.