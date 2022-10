முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் கந்த சஷ்டி கோலாகலம்..திருத்தணியில் புஷ்பாஞ்சலி

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: முருகப்பெருமான் ஆலயங்களில் கந்த சஷ்டி விழா கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது. பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் விரதம் இருந்து வழிபட்டு வருகின்றனர். முருகப்பெருமானின் ஆலயங்களில் சூரசம்ஹாரம் நடைபெறும் நிலையில் அறுபடை வீடுகளில் திருத்தணியில் மட்டும் சூரசம்ஹாரம் நடைபெறாமல் புஷ்பாஞ்சலி நடைபெறும்.

பழனியில் கந்தசஷ்டி திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் இன்று மாலை நடைபெறுகிறது. முன்னதாக சஷ்டி விரதம் மேற்கொண்ட பக்தர்கள் பழனிமலைக் கோவில் மற்றும் திருஆவினன்குடி கோவிலில் வாழைத்தண்டு விரதத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படை வீடான பழனியில் கடந்த 25 ம்தேதி காப்பு கட்டுதலுடன் கந்தசஷ்டி திருவிழா தொடங்கியது. இதனையடுத்து பக்தர்கள் கந்த சஷ்டி விரதம் மேற்கொண்டனர். கந்தசஷ்டி திருவிழாவின் ஆறாம் நாளான இன்று மாலை பழனி கிரி வீதிகளில் சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.

English summary

The SKanda Shashti festival is going on in the temples of Lord Muruga. Tens of thousands of devotees are fasting and worshiping. While Soorasamharam is held in Lord Muruga's temples, Pushpanjali is held not only in Tiruthani but in Arupada houses.