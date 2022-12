கார்த்திகை தீபம்: ஒளியேற்றுங்கள் வழி கிடைக்கும்..இன்று இதை செய்தால் தலைமுறைக்கும் செல்வம் பெருகும்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இறைவன் ஜோதி வடிவத்தில் நமக்கு அருள்கிறான் என்பதை உணர்த்துவதுதான் விளக்கு வழிபாடு. ஒளி வடிவத்தில் இருக்கும் இறைவனை வழிபட்டால் உள்ளத்திலும் இல்லத்திலும் அமைதி பிறக்கும் நேர்மறை சக்தி அதிகரிக்கும். இன்று செவ்வாய்க்கிழமை திருக்கார்த்திகை தீபத்திருநாள். இந்த நன்னாளில், மாலையில் அந்தி சாயும் நேரத்தில், உங்கள் வீட்டில், எவ்வளவு விளக்குகளை ஏற்றி வைக்கமுடியுமோ, அத்தனை விளக்குகளையும் ஏற்றி வைத்து இறைவனை வணங்கினால் எல்லா வளங்களும் கிடைக்கும். திருவண்ணாமலையில், திருக்கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்படும் அந்த வேளையில், உங்கள் இல்லத்தில் மறக்காமல் விளக்கேற்றுங்கள்.

தீப வழிபாடு என்பது இன்றைக்கு நேற்றைக்கு வந்தது அல்ல. பன்னெடுங்காலமாக, ஆதிகாலம் தொட்டே இருந்து வருகின்றன. திருவிளக்கில்லாமல் எந்த தெய்வ வழிபாடும் கிடையாது. எந்த விழாவும் நடைபெறாது. கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் கூட விளக்கேற்றிதான் விழா நடத்துகின்றனர். விளக்கேற்றி வழிபட்டால் அது நம்முடைய கர்ம வினைகளை நீக்கும் அதற்கேற்ப நற்பலன்கள் கிடைக்கும்.

பொதுவாகவே, தினமும் வீட்டில் விளக்கேற்றுவது சிறப்பு. தேவதைகளும் அஷ்டதிக் பாலகர்களும் நம் வீடுகளை காப்பதாக ஐதீகம். அதிலும் அதிகாலையிலும் சூரிய அஸ்தமனத்தின் போதும் விளக்கேற்றி வழிபடுவது எண்ணற்ற பலன்களையும் கொடுக்கும். இல்லங்களில் நல்ல அதிர்வுகளைத் தரும். அதனால்தான் காலையும் மாலையும் விளக்கேற்றி வழிபட வேண்டும் என்று நம்முடைய முன்னோர்கள் கூறியுள்ளனர்.

கார்த்திகை தீப திருவிழா.. லட்ச தீபத்தில் ஜொலிக்கப்போகும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில்

