மகாலட்சுமி வீடு தேடி வரணுமா? உங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் இந்த செடிகளை வளர்க்க மறக்காதீர்கள்

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நம்முடைய வீட்டில் வளர்க்கும் செடிகள் மனதிற்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும். சில செடி கொடிகளை பார்த்தலே ஒருவித அமைதி பரவும். சில செடிகள் ஆன்மீக ரீதியாக பலனளிக்கக் கூடியவை. செல்வ வளத்தை தரக்கூடியவை. நம்முடைய வீட்டில் எந்தெந்த செடிகளை வளர்க்கலாம்.. எந்தெந்த செடிகளை வளர்க்கக் கூடாது என்று வாஸ்து ரீதியாக கூறப்பட்டுள்ளது.

நாம் வளர்க்கும் செடி கொடிகள், பழ மரங்கள் நமக்கு மட்டும் நன்மையை தரக்கூடியவை அல்ல..பல பறவைகள், விலங்குகளுக்கும் அந்த செடிகள் பலன் தரக்கூடியவை. எனவேதான் நம்முடைய வீட்டு தோட்டங்களில் விதைகளை நட்டு விருட்சங்களை வளர்க்க வேண்டும். அதுவும் நாம் வளர்க்கும் செடிகள் நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.

Veetil vaithu Valarka vendiya Sedigal vastu tips for home garden: (வீட்டில் வளர்க்க வேண்டிய செடிகள். வீட்டில் இந்த செடிகளை வளர்த்தால் லட்சுமி கடாட்சம் பெருகும்) Place this plant at the entrance of your home if you want Mahalakshmi to visit your door regularly.