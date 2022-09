தி.நகரில் அருள்பாலிக்க வரும் திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயார்.. ஆலய கும்பாபிஷகம் எப்போது தெரியுமா?

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திருச்சானூரில் அருள்பாலிக்கும் பத்மாவதி தாயார் சென்னை தியாகராயா நகரில் ஜி.என்.செட்டி சாலையில் அருள்பாலிக்க வரப்போகிறார். பத்மாவதி தாயார் ஆலயம் பக்தர்களின் தரிசனத்திற்காக அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் திறக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற கோயில் திருமலை திருப்பதி வெங்கடாசலபதி ஆலயம். இக்கோயிலுக்கு சொந்தமாக நாடு முழுவதும் பல்வேறு நகரங்களில் கோயில்கள் அமைந்துள்ளன. இவற்றை திருப்பதி தேவஸ்தானம் நிர்வகித்து வருகிறது.

அதே போல் தமிழகத்தின் தலைநகரான சென்னையின். வர்த்தகப் பகுதியான தியாகராயா நகர், வெங்கட்நாராயணா சாலையிலும் ஒரு வெங்கடேசப் பெருமாள் கோயில் உள்ளது.

திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயார் கோவிலில் ஏகாந்தமாக பஞ்சமி தீர்த்தம் - வியாழக்கிழமை புஷ்ப யாகம்

English summary

It has been informed that the Padmavathi temple under construction on GN Chetty Road in T.Nagar, Chennai has been decided to be opened for darshan of devotees in the month of February 2023. It is noteworthy that the land on which the temple is being built is the land donated by legendary tamil filk actress Kanchana to Tirumala Tirupati Devasthanam.