கார்த்திகை வருது! சபரிமலை யாத்திரைக்கு தயாராகும் ஐயப்ப பக்தர்களே.. நீங்க கவனிக்க வேண்டியது இவை தான்!

சென்னை : ஐப்பசி மாதம் நிறைவடைந்து கார்த்திகை மாதம் இன்னும் சில தினங்களில் தொடங்க இருக்கும் நிலையில் மாலை அணிந்து சபரிமலை ஐயப்பனை நோக்கி விரதம் இருக்கும் பக்தர்கள் மாலை அணிவது எப்படி? கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள் என்ன என்பது குறித்து அறிந்து கொள்ள பலரும் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.

அன்பும் அருளும் வடிவான சாஸ்தா சபரிமலை வாழும் ஐயப்பன் அருள் பெற கார்த்திகை மாதம் உகந்ததாக கருதப்படுகிறது. இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து சபரிமலை யாத்திரை மேற்கொள்ளும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை ஆண்டுக்கு ஆண்டு அதிகரித்து வருகிறது.

கார்த்திகை முதல் நாளில் மாலை அணிந்து 41 நாட்கள் கடும் விரதத்திற்கு பிறகு எரிமேலி பேட்டை துள்ளி பம்பையில் புனித நீராடி மலை மீது ஏறி ஐயப்பனை தரிசிக்கும் அந்த நொடியை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது.

Restrictions to observe while fasting at Sabarimala Ayyappan Temple When the month of Aippasi is over and the month of Karthikai is about to start in a few days, how can the devotees who fast towards Lord Sabarimala. Many people are interested to know what are the rules to follow.